Visite guidée « À la découverte de l’École de Nancy »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’École de Nancy Gratuit. Nombre de places limité.

Dans l’ambiance feutrée d’une maison particulière, découvrez les œuvres des grands artistes du mouvement Art nouveau nancéien. Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

