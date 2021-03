Coutances Jardin dans la ville Coutances, Manche Visite guidée à Coutances – Le jardin dans la ville Jardin dans la ville Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Jardin dans la ville, le samedi 5 juin à 15:00

Découverte de la place et des fonctions du végétal dans la ville à travers l’évolution de l’espace urbain coutançais du 19e siècle à nos jours. Boulevards plantés, jardins privés, alignements de buis sur le parvis, fleurissement des jardinières… les éléments verts participent du dessin de la ville de Coutances. Rendez-vous devant la mairie

Sans réservation

Avec le service Pays d’art et d’histoire Jardin dans la ville Place du parvis, 50200 Coutances Coutances La Godefrairie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T16:00:00

