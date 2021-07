Rouen Historial Jeanne-d'Arc Rouen, Seine-Maritime Visite guidée 100% Jeanne Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

du dimanche 25 juillet au dimanche 29 août à Historial Jeanne-d'Arc

L’occasion de visiter un bâtiment, auparavant fermé au public, riche d’histoire et d’anecdotes ! A l’issue de ce parcours immersif, changement de ton : notre guide vous conduira sur les traces de la construction d’un mythe de l’Histoire de France, passant en revue documents iconographiques, ouvrages et autres objets du quotidien, parfois insolites mais toujours représentatifs d’une Jeanne d’Arc aux mille visages !

Tarif : droit d’entrée + 4€ – Sur réservation

Suivez notre visite guidée à travers les salles du palais archiépiscopal de Rouen et (re)découvrez l'épopée de Jeanne de son enfance jusqu'à son supplice sur le bûcher…. Historial Jeanne-d'Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen

2021-07-25T15:00:00 2021-07-25T16:15:00;2021-08-01T15:00:00 2021-08-01T16:15:00;2021-08-08T15:00:00 2021-08-08T16:15:00;2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T16:15:00;2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T16:15:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T16:15:00

