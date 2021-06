Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Visite gourmande de Sancerre en soirée Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Visite gourmande de Sancerre en soirée Sancerre, 18 juin 2021-18 juin 2021, Sancerre. Visite gourmande de Sancerre en soirée 2021-06-18 20:30:00 – 2021-08-06

Sancerre Cher Un coucher de soleil depuis la terrasse de la Tour des Fiefs ? Qu’en dites-vous ? C’est ce que votre guide vous propose avec la visite de Sancerre en soirée. Vous découvrez ensuite la ville au gré des façades éclairées avant de vous retrouver à l’Office de Tourisme pour un moment d’échange et de partage autour d’une sélection de produits locaux. * Ascension d’environ 200 marches pour accéder au sommet de la Tour des Fiefs. Réservation nécessaire, nombre de places limité.

Respect des règles sanitaires en vigueur. Un coucher de soleil depuis la terrasse de la Tour des Fiefs ? Qu’en dites-vous ? C’est ce que votre guide vous propose avec la visite de Sancerre en soirée. Vous découvrez ensuite la ville au gré des façades éclairées avant de vous retrouver à l’Office de Tourisme pour un moment d’échange et de partage autour d’une sélection de produits locaux. * Ascension d’environ 200 marches pour accéder au sommet de la Tour des Fiefs. Réservation nécessaire, nombre de places limité.

Respect des règles sanitaires en vigueur. OTGS

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Étiquettes évènement : Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville 47.33269#2.84104