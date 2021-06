Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard, Pont-Saint-Esprit Visite flash : Maison médiévale et art sacré Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

Pont-Saint-Esprit Gard Maison des Chevaliers – Musée d’Art Sacré du Gard Pont-Saint-Esprit Gard Pont-Saint-Esprit Explorez la demeure de la famille des Piolenc, marchands du Moyen Âge dont la fortune provenait du commerce de blé, et découvrez leurs magnifiquessalles de réception ornées de décors peints datant du 14e et du 15e siècle.Aujourd’hui musée dédié à l’art sacré, d’étonnantes collections y sont présentées comme des croix de mariniers du Rhône, un sarcophage égyptien,une momie de chat, une poupée amérindienne, un ensemble de santons provençaux et de boîtes de Carmélites… sans oublier un blouson de scène de Johnny Halliday ou encore le t-shirt de l’équipe de France de football 2018 ! A 10h Durée : 45mn Sans réservation – dans la limite des limite des places disponibles +33 4 66 39 17 61 http://www.musees.gard.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-23 par TOURISME GARD RHODANIEN

