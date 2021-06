Le Mans Musée de Tessé Le Mans, Sarthe Visite flash de l’exposition temporaire « Au coeur des abstractions, Marie Raymond et ses amis » Musée de Tessé Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Marie Raymond est une artiste reconnue et une personnalité incontournable de la scène artistique parisienne de l’après-guerre. Cette exposition a pour objectif de confronter son œuvre à celle de ses amis artistes qu’elle recevait lors des fameux « lundis » organisés chez elle à Paris entre 1946 et 1954, et où vont se croiser deux générations d’artistes : les représentants de l’abstraction des années cinquante, tels Pierre Soulages, Hans Hartung, Gérard Schneider, Serge Poliakoff, Nicolas de Staël ou encore Jean Dewasne et Camille Bryen, et la génération suivante représentée notamment par Jacques Villeglé et Raymond Hains, réunis autour d’Yves Klein, le fils de Marie Raymond. Cette exposition est visible jusqu’au 19 septembre 2021.

Découverte de Marie Raymond, artiste de la scène artistique parisienne de l’après-guerre, et d’une de ses oeuvres. Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:15:00;2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:15:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:15:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:15:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de Tessé Adresse 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Musée de Tessé Le Mans