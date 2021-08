Visite familiale spéciale vendages au Château Bernateau Saint-Étienne-de-Lisse, 16 octobre 2021, Saint-Étienne-de-Lisse.

Visite familiale spéciale vendages au Château Bernateau 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-17 11:00:00

Saint-Étienne-de-Lisse Gironde Saint-Étienne-de-Lisse

Cette visite s’adresse aux enfants, accompagnés de leurs parents, avec un discours plus simple et a pour but de les sensibiliser à la culture de la vigne, de voir les étapes pendant les vendanges et à une démarche environnementale.

La visite dure environ 30 mn, à la vigne, puis dans le chai, et se termine par une dégustation de jus de raisin bio pour les enfants, avec un jeu autour des arômes, et de 3 vins de notre propriété pour les parents.

Karine LAVAU

