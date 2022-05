Visite exceptionnelle du Moulin d’Abas Clémont Clémont Catégories d’évènement: Cher

Clémont Cher Clémont Les visiteurs pourront y découvrir, sur quatre étages, le parcours du grain de blé et les différents équipements utilisés pour la fabrication de la farine : bascule, planchisters, sasseurs, claqueurs, détacheur…

102 ans d'exploitation par la famille JAMAIN, de 1886 à 1988.

