Visite exceptionnelle du lycée professionnel des métiers du bâtiment Jean Monnet – Architecture des années 50 Lycée professionnel Jean Monnet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montrouge.

Visite exceptionnelle du lycée professionnel des métiers du bâtiment Jean Monnet – Architecture des années 50

le samedi 18 septembre à Lycée professionnel Jean Monnet

Laissez-vous guider dans ce magnifique espace. Ce lycée d’apprentissage des métiers du bâtiment, inauguré en 1955 par Edgar Faure et Leopold Sendar Senghor, est construit selon un plan classique et moderne avec un parti pris encore très tributaire de l’architecture des années Trente : volumes géométriques rigoureux, fenêtres-hublots, longs bandeaux vitrés, etc. Le corps d’entrée du bâtiment est l’essentiel du décor à découvrir : des grilles à motifs entrelacés, un vaste hall circulaire, magnifié par une coupole en pavés de verre. On y trouve une sculpture en verre sur le thème « en travaillant le fer, le bois et la pierre, l’homme édifie sa maison » du maître verrier Henri Navarre. Ce bas-relief en verre moulé orne un mur-courbe qui conduit à l’administration et à deux fresques sur le thème de la maçonnerie et du travail du bois, œuvre du peintre Louis Chervin donnant à voir le centre d’apprentissage en construction et les savoir-faire dispensés. En extérieur, au-dessus de l’entrée initiale des élèves, on remarque un haut-relief de 4 mètres de haut figurant le « Génie français » du grand sculpteur art déco Alfred Janniot. Cette visite sera également accompagnée par des enseignants et des élèves en génie civil afin d’aborder l’aspect technique des constructions. Et pour débuter cette balade nous vous proposons une archive de l’INA sur l’inauguration du lycée.

Entrée libre

Laissez-vous guider dans ce lycée d’apprentissage des métiers du bâtiment, bâti en 1955 et découvrez son vaste hall circulaire, sa coupole, ses fresques et ses bas-reliefs sur la thématique du travail

Lycée professionnel Jean Monnet 128 avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge Montrouge Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00