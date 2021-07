Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde, Dordogne Visite et dégustations au Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Catégories d’évènement: Conne-de-Labarde

Dordogne

Visite et dégustations au Vignoble des Verdots
2021-07-05 – 2021-08-30
Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde Dordogne Du LUNDI au SAMEDI de 9h à 13h et de 14h à 18h30. (Sur réservation pour les groupes de plus de 6 pers.). Visite de notre cave et sa rivière souterraine, et dégustation de nos différents vins (Bergerac – Côtes de Bergerac et Monbazillac)

Détails Catégories d’évènement: Conne-de-Labarde, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Conne-de-Labarde Adresse Ville Conne-de-Labarde lieuville 44.77624#0.55469