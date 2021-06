Poissy Distillerie du Noyau de Poissy Poissy, Yvelines Visite et dégustation à la Distillerie du Noyau de Poissy Distillerie du Noyau de Poissy Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Visite et dégustation à la Distillerie du Noyau de Poissy Distillerie du Noyau de Poissy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Poissy. Visite et dégustation à la Distillerie du Noyau de Poissy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Distillerie du Noyau de Poissy

Venez découvrir la fabrication et l’histoire de nos liqueurs pisciacaises, spécialités gastronomiques emblématiques de la ville de Poissy depuis la fin du XVIIe siècle. La visite se terminera sur une dégustation de nos 3 liqueurs et sur des sirops pour les enfants et visiteurs ne consommant pas d’alcool. Durée de la visite : 1h. Le départ se fera aux horaires indiqués. Merci de se présenter au moins 10 à 15 minutes en avance pour récupérer en boutique un ticket d’entrée gratuite. Réservations obligatoires Office de tourisme Terres de Seine – [[contact@terres-de-seine.fr](mailto:contact@terres-de-seine.fr)](mailto:contact@terres-de-seine.fr) – 01 30 74 60 65

Sur réservation : Office de tourisme Terres de Seine – contact@terres-de-seine.fr – 01 30 74 60 65, Nombre de places limitées, venir min 10 minutes à l’avance.

La distillerie vous propose de partir à la découverte de nos liqueurs centenaires et dégustation animée de produits locaux. Distillerie du Noyau de Poissy 105 rue du Général-de-Gaulle 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Distillerie du Noyau de Poissy Adresse 105 rue du Général-de-Gaulle 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Distillerie du Noyau de Poissy Poissy