Challans Commanderie de Coudrie Challans, Vendée Visite et animation de la commanderie de Coudrie Commanderie de Coudrie Challans Catégories d’évènement: Challans

Vendée

Visite et animation de la commanderie de Coudrie Commanderie de Coudrie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Challans. Visite et animation de la commanderie de Coudrie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie de Coudrie

Thème des ateliers: Equipement militaire – Hygiène – la chirurgie et la médecine – le travail du Cirier pour l’éclairage – Des échanges culturels et alimentaires entre l’Orient et l’Occident à l’époque des Templiers. Samedi 18 septembre marche des templiers en costumes d’époque entre la Commanderie des habites et le commanderie de Coudrie

Entrée libre.

Installation d’un campement Templier. Ateliers. Visites libres ou guidées Commanderie de Coudrie 85300 Challans Challans Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Challans, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Commanderie de Coudrie Adresse 85300 Challans Ville Challans lieuville Commanderie de Coudrie Challans