L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Visite en famille « Des fouilles archéologiques à L’Isle-sur-la-Sorgue : pourquoi ? » L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Visite en famille « Des fouilles archéologiques à L’Isle-sur-la-Sorgue : pourquoi ? » L’Isle-sur-la-Sorgue, 19 juin 2021-19 juin 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Visite en famille « Des fouilles archéologiques à L’Isle-sur-la-Sorgue : pourquoi ? » 2021-06-19 – 2021-06-19 RDV devant le grenier numérique quelques minutes avant le départ Place de la liberté

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie.

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse RDV devant le grenier numérique quelques minutes avant le départ Place de la liberté Ville L'Isle-sur-la-Sorgue