2022-06-01 18:30:00 – 2022-06-01 19:45:00

Saché Indre-et-Loire 4 EUR Découvrez le métier d’osiériculteur vannier. La période de la “pèlerie” ou décorticage anime l’exploitation, l’osier au bassin rempli de feuilles et de racines devient blanc. C’est une étape importante de transformation pour cette matière qui sera ensuite tressée. Découvrez le métier d’osiériculteur vannier. La période de la “pèlerie” ou décorticage anime l’exploitation, l’osier au bassin rempli de feuilles et de racines devient blanc. C’est une étape importante de transformation pour cette matière qui sera ensuite tressée. info@osierprod.com +33 6 19 96 70 12 http://www.osierprod.com/ Découvrez le métier d’osiériculteur vannier. La période de la “pèlerie” ou décorticage anime l’exploitation, l’osier au bassin rempli de feuilles et de racines devient blanc. C’est une étape importante de transformation pour cette matière qui sera ensuite tressée. Saché

