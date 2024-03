Faites le Printemps Joué-lès-Tours, samedi 27 avril 2024.

Samedi

La ville de Joué-lès-Tours organise son traditionnel évènement pour fêter le Printemps.

Au programme :

Visite des serres municipales découverte du fleurissement estival et conseil en jardinage par les agents du service Espaces verts.

Le marché des producteurs productions artisanales vendus par les associations et professionnels savons, paniers biologiques, miel, artisanat local (bijoux, articles textiles) …

Vente par des professionnels plants potagers, cactus, plantes grasses.

Animations pédagogiques découverte des animaux de la ferme, art floral, atelier cuisine, compostage…

Ateliers avec les jardiniers municipaux et les conseils de démocratie locale rempotage, fabrication d’origamis, de carillons, ateliers créatifs, espace jeux…

Présence de la médiathèque EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Rue de Verdun

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

