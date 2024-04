Portes ouvertes à la Cabane à Plantes Sennevières, samedi 27 avril 2024.

Portes ouvertes à la Cabane à Plantes Sennevières Indre-et-Loire

Venez découvrir nos jardins et notre activité de producteurs de plantes aromatiques et médicinales.

Dans une campagne bucolique venez flâner, déguster, sentir et vous émerveiller !

Venez découvrir nos jardins et notre activité de producteurs de plantes aromatiques et médicinales.

Dans une campagne bucolique venez flâner, déguster, sentir et vous émerveiller ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire juliette@lacabaneaplantes.com

L’événement Portes ouvertes à la Cabane à Plantes Sennevières a été mis à jour le 2024-04-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire