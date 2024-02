Swing’ In Loches Loches, samedi 27 avril 2024.

Swing’ In Loches Loches Indre-et-Loire

Venez assister à la toute première édition de Swing’ In Loches », une journée entière dédiée à la danse lindy hop et à la musique swing. Au programme 2 ateliers de danse proposés par l’école Groovy spot de Tours et un bal avec le Fingers Sextet pour finir en beauté et en pratique !

Ateliers tous niveaux

– Solo jazz de 10h30 à 12h15

– Lindy hop de 14h à 15h45

Bal swing avec le Fingers Sextet à partir de 20h30.15 EUR.

Date :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lakdanse@laposte.net

