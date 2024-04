Déambulation Gourmande autour des asperges Faye-la-Vineuse, samedi 27 avril 2024.

Déambulation Gourmande autour des asperges Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire

Samedi

Rendez-vous chez Stéphanie Cailleteau à Faye-la-Vineuse pour découvrir sa production d’asperges. Stéphanie vous parlera de son métier et vous fera visiter sa production. Profitez d’une parenthèse gastronomique et gourmande autour des asperges avec David Carcaiso Chef du restaurant « Le Savignois », situé à Savigny-sous-Faye. 5555 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:30:00

fin : 2024-04-27

Faye-la-Vineuse 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire terredegastronomie@gmail.com

