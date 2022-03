Visite d’une ferme productrice d’osier « la pèlerie » Saché Saché Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-05-25 18:30:00 – 2022-05-25 19:45:00

Saché Indre-et-Loire Saché Venez découvrir l’étape essentielle du décorticage de l’osier ou pèlerie avec Séverine et Patrick, osiériculteur et vanniers lors d’une visite inédite. Venez découvrir l’étape essentielle du décorticage de l’osier ou pèlerie avec Séverine et Patrick, osiériculteur et vanniers lors d’une visite inédite. info@osierprod.com +33 6 19 96 70 12 http://osierprod.com/ Venez découvrir l’étape essentielle du décorticage de l’osier ou pèlerie avec Séverine et Patrick, osiériculteur et vanniers lors d’une visite inédite. Saché

