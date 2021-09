Visite d’un verger de kiwis au Domaine Darmandieu Saint-Étienne-d’Orthe, 23 septembre 2021, Saint-Étienne-d'Orthe.

Visite d’un verger de kiwis au Domaine Darmandieu 2021-09-23 – 2021-09-23 Domaine Darmandieu D6

Saint-Étienne-d’Orthe Landes Saint-Étienne-d’Orthe

Virginie vous propose de découvrir l’histoire et la culture du kiwi. Lors de la visite du verger, vous en apprendrez plus sur ce produit phare du Pays d’Orthe et Arrigans.

Pour profiter au mieux de votre visite d’1h à 1h30, nous vous conseillons une tenue adaptée, des chaussures confortables et de vous munir d’un chapeau ou d’une casquette.

Minimum 10 personnes – Maximum 25 personnes.

Port du masque obligatoire durant toute la visite ainsi que dans la boutique.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

+33 5 58 73 00 52

