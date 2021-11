Orvault Château de La Gobinière Loire-Atlantique, Nantes Visite d’un maquis kindianais Château de La Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite d’un maquis kindianais Château de La Gobinière, 12 décembre 2021, Orvault. 2021-12-12

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : non Au coeur des Flâneries de Noël, découvrez la vie d’un écolier de Kindia (Guinée) et le charme d’un “maquis” kindianais où l’on se retrouve pour boire un verre et se transporter dans des réalités à mille lieues desnôtres… et pourtant si proches. Un voyage instructif, sensoriel et divertissant ! Organisé par la Ville d’Orvault et Guinée 44. Château de La Gobinière adresse1} Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700 Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or 02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr contact@mairie-orvault.fr

