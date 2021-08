Visite du terroir – Le Grand Cru Schlossberg Kaysersberg Vignoble, 14 octobre 2021, Kaysersberg Vignoble.

Visite du terroir – Le Grand Cru Schlossberg 2021-10-14 14:30:00 – 2021-10-14 17:30:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

EUR Le Grand Cru Schlossberg est un terroir exceptionnel à tous points de vue !

Ensemble, au départ de Kientzheim nous prendrons le temps de découvrir les secrets les mieux gardés de ce terroir exceptionnel. Un parcours qui nous permettra de comprendre pourquoi le Schlossberg est un des terroirs plus renommé au monde. Les vignes du Schlossberg puissent leur force dans une roche unique : le granit de Kaysersberg.

Une relation intime et équilibrée entre la vigne, le terroir et le vigneron se construit ici intensément. Les vignerons d’aujourd’hui sont les créateurs d’une œuvre constituée de l’alliance du passé et de leurs engagements actuels au service des meilleurs vins de lieux.

Une rencontre et une dégustation géosensorielle vous sera proposée au Domaine Paul Blanck

La visite de terroir (durée 2h) vous est proposée par Caroline CLAUDE-BRONNER, Chemins Bio en Alsace, visites de terroir et la dégustation par Philippe BLANCK du Domaine Paul BLANCK (Durée 1h et 5 vins)

Venez découvrir les secrets du Schlossberg, l’un des terroirs les plus renommés du monde ! Une visite avec Caroline, suivie d’une dégustation géosensorielle sera proposée par Philippe Blanck.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par