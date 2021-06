Écully Société Algoé Écully, Métropole de Lyon Visite du siège de la société Algoé Société Algoé Écully Catégories d’évènement: Écully

Métropole de Lyon

Visite du siège de la société Algoé Société Algoé, 18 septembre 2021, Écully.

Société Algoé, le samedi 18 septembre à 09:00

Conçu entre 1973 et 1975 par les architectes Alain Tavès et Robert Rebutato, **disciples de Le Corbusier**, le bâtiment a connu de nombreuses évolutions depuis cette date, la plus fondamentale étant l’aménagement du rez-de-chaussée, qui servait de parking ouvert à l’origine, ce qui a malheureusement fait perdre l’aspect aérien initial du bâtiment. Les locaux de la société Algoé ont été pensés comme un atelier de matière grise, destiné à un travail intellectuel et favorisant les échanges, mais aussi ménageant des espaces d’isolement et des lieux de respiration. Bâtiment conçu entre 1973 et 1975 par les architectes Alain Tavès et Robert Rebutato, disciples de Le Corbusier. Bâtiment labellisé » Architecture contemporaine remarquable » Société Algoé 9 B route de Champagne 69130 Ecully Écully Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00

