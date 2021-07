Rodez Collège Saint-Joseph Aveyron, Rodez Visite du musée de Saint-Jo Collège Saint-Joseph Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Visite du musée de Saint-Jo Collège Saint-Joseph, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rodez. Visite du musée de Saint-Jo

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collège Saint-Joseph

D’un crâne de Gorille à la collection des oiseaux empaillés en passant par de morceaux de momies égyptiennes, le musée du pensionnat Saint-Joseph constitué progressivement à partir de la fin du XIXe siècle pour former les enfants à l’observation de la nature, la compréhension des civilisations passées, se situe dans la lignée des cabinets de curiosité antérieurs.

Dans la limite des places disponibles

Ouverture exceptionnelle du musée de Saint-Jo. Collège Saint-Joseph 1 rue Sarrus, 12000 RODEZ Rodez Aveyron

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

