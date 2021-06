Lyon-3E-Arrondissement Mémorial Montluc Lyon 3e Arrondissement, Métropole de Lyon Visite du Mémorial National de la prison de Montluc et de l’ancienne aile de détention des femmes Mémorial Montluc Lyon-3E-Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mémorial Montluc Entrée libre

Visiter librement et gratuitement le Mémorial National de la prison de Montluc et découvrez également l’ancienne aile des femmes habituellement fermée au public Mémorial Montluc 4, rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-3E-Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

