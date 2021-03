Château-Chalon Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Château-Chalon, Jura Visite du jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Château-Chalon Catégories d’évènement: Château-Chalon

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille

_La liberté c’est de savoir danser avec ses chaînes._ Cette phrase de Nietzsche nous a inspiré l’idée de proposer au public de s’extraire de la morosité virale dans un espace de poésie associant le floral et la création contemporaine. Dix artistes plasticiens proposeront leur réflexion sur le thème du solaire (la danse est un mouvement sol-air). Cette exposition s’intitulera «**Demain le soleil brillera…**»

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:30:00 2021-06-04T12:30:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T10:30:00 2021-06-05T12:30:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

