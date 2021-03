Dole Jardin du Landon Dole, Jura Visite du jardin du Landon Jardin du Landon Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Jardin du Landon, 5 juin 2021-5 juin 2021, Dole.

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin du Landon

**Vendredi** : journée dédiée aux scolaires.

**Samedi** : visite commentée à 15h et 16h30-Visite libre.

**Dimanche** : visite commentée à 15h et 16h30-Visite libre.

**Animation : dimanche 6 juin** : exposition de plantes rares (Pépinières Bessard) présence de la LPO ( expositions sur la biodiversité) et poteries de jardin.

3€, gratuit -16 ans

Venez visiter ce charmant jardin et participer aux animations. Jardin du Landon 103 avenue de Landon 39100 Dole Dole Jura

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

