Visite du Jardin de l’Ancien Presbytère à Ville-Saint-Jacques Jardin de l’ancien presbytère, 4 juin 2021-4 juin 2021, Ville-Saint-Jacques.

Visite du Jardin de l’Ancien Presbytère à Ville-Saint-Jacques

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardin de l’ancien presbytère

**Visite libre ou accompagnée, selon souhait, de mon jardin, à la fois d’agrément avec un petit bassin et des massifs divers, potager et fruitier.**

J’aime faire visiter mon jardin qui est d’agrément, avec son petit bassin, son coin « zen », ses massifs divers qui enlacent la maison, mais aussi pratique avec ses fruitiers et son potager qui me permettent de faire des confitures pour la chambre d’hôtes et des conserves pour l’hiver. J’aime le commenter, échanger des conseils. Je donne, si possible, des graines, des boutures car j’aime que les productions de mon jardin puissent trouver une autre vie ailleurs. Je voudrais donner envie à mes visiteurs de commencer un tout petit bout de jardin pour, petit à petit, découvrir l’immense valeur, la fabuleuse richesse du jardinage, à la fois source de connaissance et d’humilité, riche de spiritualité, éternelle remise en cause et donc symbole de la vie.

Entrée libre

Jardin de l’ancien presbytère 11 rue des Demoiselles 77130 Ville-Saint-Jacques Ville-Saint-Jacques Seine-et-Marne



