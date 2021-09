Visite du Haras de Beaufour Haras de Beaufour, 25 octobre 2021, Beaufour-Druval.

Situé au cœur du pays d’Auge en Normandie, le Haras de Beaufour rassemble un pôle étalons, un élevage familial ainsi qu’une écurie d’entraînement de chevaux de sport. Véritable havre de paix, le Haras est composé d’un grand manège couvert, d’une piste extérieure, d’une piste de galop, de 150 hectares de prairies, de 45 boxes et dispose d’une structure spécialisée pour l’élevage de chevaux comprenant boxes de poulinières et stabulations. Le Haras d’Eric Levallois fait aujourd’hui partie des meilleures en France et permet l’élevage, l’entraînement et la négociation de chevaux de haut niveau. Située au cœur du Calvados, dans un cadre verdoyant, le Haras à seulement 2 heures de voiture de Paris et de l’aéroport international CDG, 15 minutes de Deauville et 30 minutes de Caen. Site internet : [www.eric-levallois.com](http://www.eric-levallois.com) A l’occasion des Equidays, venez profiter d’une visite exceptionnelle de ce haras le **lundi 25** et le **mercredi 27 octobre** à **14h30**. Inscription obligatoire. L’événement étant actuellement complet, nous vous proposons de vous inscrire sur une liste d’attente (cf. lien WeezEvent) et de vous contacter en cas de désistement.

Gratuit sur inscription

Haras de Beaufour La clôture de Courtaye 14340 Beaufour Druval Beaufour-Druval Calvados



2021-10-25T14:30:00 2021-10-25T15:30:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T15:30:00