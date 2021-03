Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Visite du Fab’Lab La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

La Mine Ressourcerie, le samedi 20 mars à 14:00

Visite du fab’lab’

—————— Le Fab’Lab vous ouvre ses portes pour des visites par tranche horaire de 30 minutes, ce samedi 20 mars, à partir de 14h !

Les places pour cet événement étant gratuites, nous comptons sur votre engagement quant à votre venue – tant attendue par l’équipe du Fab’Lab !

Au plaisir de tous et toutes vous rencontrer samedi à 14:00 Billets gratuits mais sur inscription :[www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/ouverture-du-fab-lab](http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/ouverture-du-fab-lab)

gratuit sur inscription

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T16:00:00

