Saint-Amour

Visite du clocher de l’église de Saint-Amour Église de Saint-Amour, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Amour. Visite du clocher de l’église de Saint-Amour

Église de Saint-Amour, le dimanche 19 septembre à 14:00

Attention ! Les escaliers ne sont pas adaptés aux seniors et aux enfants. Nécessite une bonne condition physique. Interdit aux enfants de – de 12 ans. Uniquement sur inscription. **A noter:** départ de visite toutes les 30 min, de 14h à 16h30

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 03 84 48 76 69

Venez visitez ce clocher unique ! Église de Saint-Amour Rue du commerce 39160 Saint-Amour Saint-Amour Le Souget Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Catégories d'évènement: Jura, Saint-Amour

Lieu Église de Saint-Amour
Adresse Rue du commerce 39160 Saint-Amour
Ville Saint-Amour