Visite du clocher

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Commencée en 1260, sa construction se prolongea pendant près de trois siècles. L’édifice, qui associe des éléments architecturaux de styles gothiques rayonnants, méridional et flamboyant, abrite de remarquables stalles historiées et des vitraux du XVe siècle. La visite vous permettra d’accéder au clocher dans lequel est conservé un exceptionnel carillon. Visite guidée de la collégiale, samedi et dimanche à 15h00. Visite du clocher samedi matin de 10h à 12h et 14h à 18h, dimanche de 14h à 17h. Visite du clocher. Collégiale Notre-Dame Place Notre-Dame, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

