Visite du Chemin des Dames à vélo

Oulches-la-Vallée-Foulon

Visite du Chemin des Dames à vélo Oulches-la-Vallée-Foulon, 28 août 2021

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon 14 14 Le Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames • Caverne du Dragon propose une journée découverte du Chemin des Dames le samedi 28 août 2021. Pour cette journée, nous vous proposons une visite guidée à vélo au départ du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames, suivie d’une visite guidée de la Caverne du Dragon ! Départ à 10h30 du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames : Circuit vélo d’une durée de 3 heures / pique-nique sur place / visite de la Caverne du Dragon à 15h

Venir équipés de son vélo (VTT ou VTC) / possibilité de louer un vélo auprès de notre partenaire Cap’Aisne

Repas tiré du sac

Tarif pour la visite couplée circuit vélo / Caverne du Dragon : 14 €

Possibilité de faire uniquement la circuit vélo (tarif : 8€) caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/ Le Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames • Caverne du Dragon propose une journée découverte du Chemin des Dames le samedi 28 août 2021. Pour cette journée, nous vous proposons une visite guidée à vélo au départ du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames, suivie d’une visite guidée de la Caverne du Dragon ! Départ à 10h30 du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames : Circuit vélo d’une durée de 3 heures / pique-nique sur place / visite de la Caverne du Dragon à 15h

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Autres Lieu Oulches-la-Vallée-Foulon Adresse Ville Oulches-la-Vallée-Foulon lieuville 49.44142#3.73243