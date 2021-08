Urrugne Château d'Urtubie Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Visite du château et de son parc, jeux pour petits et grands Château d’Urtubie Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Urtubie

### Le Château d’Urtubie, meublé et habité par la même famille depuis 1341, propose la visite du parc, du jardin des plantes médicinales , des intérieurs mais aussi de jouer à de nombreux jeux d’antan. Construit en 1341 puis agrandit au cours des siècles, le château d’Urtubie est un château encore meublé et habité par la même famille depuis sa construction. Son histoire est liée à celle de l’histoire de France et à celle du Pays Basque. Le parc du château vous accueille avec son jardin des plantes médicinales, son Orangerie et ses jeux d’antan en bois où vous pourrez jouer en famille ou entre amis et même jouer à un jeu de piste sur smartphone! La visite intérieure du château vous permettra de découvrir l’histoire de la famille dans un décor de tapisseries et de meubles anciens.

6 euros pour les adultes. Gratuit pour les moins de 18 ans. Jeux ( sauf escape game) gratuits pour tous.

Château d'Urtubie 1, rue Bernard-Coral 64122 Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques

2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

