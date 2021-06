La Flocellière Château de la Flocellière La Flocellière, Vendée Visite du Château de la Flocellière Château de la Flocellière La Flocellière Catégories d’évènement: La Flocellière

Visite du Château de la Flocellière Château de la Flocellière, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Flocellière.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Flocellière

Le château, dont les origines remontent au XIIème siècle, est entouré d’un parc paysagé agrémenté d’arbres séculaires, d’étangs et de cours d’eau. Visites libres du parc : 3,50 € Visites guidées du château : 5 € Samedi 15h, 16h et 17h Dimanche 15h, 16h et 17h

Visite des parcs : 3,50 € / Visites guidées : 5 €

Château de la Flocellière 30, rue du château, 85700 La Flocellière La Flocellière La Flocellière Vendée

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

