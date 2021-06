Roubaix Mission Locale de Roubaix Nord, Roubaix Visite du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Mission Locale de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Mission Locale de Roubaix, 21 juin 2021-21 juin 2021, Roubaix. Visite du centre de formation professionnelle et de promotion agricole

Mission Locale de Roubaix, le lundi 21 juin à 08:00

Les formations : * CAP agricole « jardinier paysagiste » * BPA « travaux d’aménagements paysagers » * BPA « travaux des productions horticoles » * BP « aménagements paysagers » * BP « responsable d’atelier de productions horticoles » * Bac Pro « aménagements paysagers » * BTSA « aménagements paysagers » * BTSA « productions horticoles » * BTSA « technico-commercial » en vins et spiritueux **ATTENTION : départ de La Mission Locale à 8h.** _**Munissez vous d’un titre de transport.**_

Entrée libre sur inscription

Présentation des formations du PRF et de l’apprentissage dans le cadre d’une visite du centre de formation Mission Locale de Roubaix 92 avenue Jean Baptiste Lebas Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T08:00:00 2021-06-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Mission Locale de Roubaix Adresse 92 avenue Jean Baptiste Lebas Roubaix Ville Roubaix lieuville Mission Locale de Roubaix Roubaix