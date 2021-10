Champs-sur-Marne École d'architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Visite du campus de la Cité Descartes École d’architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

École d'architecture de la ville & des territoires, le samedi 16 octobre à 14:00

Visite du campus de la Cité Descartes ————————————- ### Du point de vue d’un jeune étudiant en architecture Guide : Weil Kerrouche Parcourez le campus et découvrez les différents édifices qui y sont implantés avec pour guide un jeune étudiant de notre école d’architecture. Deux créneaux vous sont proposés : 1re visite : départ à 14h 2e visite : départ à 16h

Sur inscription uniquement

Journées nationales de l'architecture
École d'architecture de la ville & des territoires
12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne
Champs-sur-Marne
Seine-et-Marne

