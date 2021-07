Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Visite discussion « Les Causettes de Ranrouët » Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Visite discussion « Les Causettes de Ranrouët » Château de Ranrouët, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Herbignac. Visite discussion « Les Causettes de Ranrouët »

du dimanche 25 juillet au dimanche 1 août à Château de Ranrouët

Dans la cour du château, une médiatrice est à votre disposition pour dialoguer sur le site. Pour les 6 – 10 ans. Sur réservation.

Public

Dans la cour du château, une médiatrice est à votre disposition pour dialoguer sur le site. Pour les 6 – 10 ans. Sur réservation. Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T12:00:00;2021-08-01T11:00:00 2021-08-01T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Ranrouët Adresse Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Château de Ranrouët Herbignac