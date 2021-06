Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Visite des vestiges des maisons romaines Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

À Vieux-la-Romaine, deux « domus » restaurées vous sont présentées : la Maison au Grand Péristyle, luxueuse demeure de notable dans le quartier chic du forum, et la Maison à la cour en U, plus modeste, dans un quartier artisanal et commerçant. À travers les architectures et les décors vous toucherez à la vie quotidienne et à l’organisation sociale de la ville antique. Les guides changeront votre vision de la « romanité ». A bas les idées reçues ! Samedi et dimanche : 11h, 14h30, 16h15 Gratuit Réservation obligatoire : [[https://www.weezevent.com/visite-des-maisons-romaines-journees-de-l-archeologie-2021](https://www.weezevent.com/visite-des-maisons-romaines-journees-de-l-archeologie-2021)](https://www.weezevent.com/visite-des-maisons-romaines-journees-de-l-archeologie-2021)

Votre guide vous présente les vestiges des deux maisons romaines restaurées du site de Vieux-la-Romaine. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

