Fonsomme

Fonsomme

Visite des Sources de la Somme Fonsomme, 5 décembre 2021, Fonsomme. Visite des Sources de la Somme Fonsomme

2021-12-05 – 2021-12-05

Fonsomme Aisne Fonsomme En 2021, les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir une nouvelle fois des sentiers battus. Découvrez 3 sites emblématiques de l’Agglo au fil des saisons : les sources de la Somme, le Marais d’Isle et la nouveauté cette année : les étangs de Saint-Simon. L’occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine naturel remarquable à préserver au cœur de notre territoire. Une visite guidée gratuite mensuelle, organisée par l’Agglo du Saint-Quentinois vous est proposé afin de découvrir toute la richesse écologique de notre territoire.

