Lyon Hôtel de ville de Lyon Métropole de Lyon Visite des salons de l’Hôtel de Ville de Lyon Hôtel de ville de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite des salons de l’Hôtel de Ville de Lyon Hôtel de ville de Lyon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon. Visite des salons de l’Hôtel de Ville de Lyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville de Lyon

Conçu au milieu du XVIIe siècle dans un style Louis XIII par l’architecte de la ville, Simon Maupin, l’Hôtel de Ville de Lyon s’organise autour de deux cours et d’un beffroi. Outre son architecture classique, augmentée au XIXe siècle, il présente de somptueux décors et plafonds peints d’origine, à la gloire de la cité. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des monuments historiques les plus remarquables de Lyon.

Entrée libre

Visite libre des salons de l’Hôtel de Ville de Lyon Hôtel de ville de Lyon 1 place de la comédie Lyon Lyon Terreaux Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Hôtel de ville de Lyon Adresse 1 place de la comédie Lyon Ville Lyon lieuville Hôtel de ville de Lyon Lyon