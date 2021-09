Angoulême Résidence Aegyptos Angoulême, Charente Visite des extérieurs de la résidence Aegyptos Résidence Aegyptos Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Découvrez les extérieurs de la résidence Aegyptos à Ma Campagne, conçue par les architectes Michel et Pierre Parat, en compagnie de Nathanaëlle Gervais.

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 25 personnes.

Journées nationales de l’architecture Résidence Aegyptos 3 rue d’Alexandrie, 16000 Angoulême Angoulême Charente

2021-10-15T12:45:00 2021-10-15T13:30:00

