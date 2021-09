L'Herbergement Ancien camp d'aviation de Point Clos L'Herbergement, Vendée Visite découverte du site de Point-Clos Ancien camp d’aviation de Point Clos L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Les Journées Européennes du Patrimoine ouvrent les portes du site de Point-Clos aux visiteurs ! Profitez de cette journée culturelle pour (re)découvrir ce lieu abritant les vestiges d’un ancien camp d’aviation situé au nord de Brocéliande, en forêt domaniale de Gaël-Paimpont ! Bénéficiez d’une visite guidée à 14h30 le Samedi ou le Dimanche pour admirer les ruines, l’arboretum, les mégalithes ou encore le pas de tir de ce site méconnu. Jean Janet, hôte bénévole pour l’office de tourisme, vous contera à merveille l’histoire de ce lieu. _Prévoyez 2h30 pour la visite, qui conviendra aux enfants de plus de 8 ans._

Entrée gratuite sur réservation auprès de l’office de tourisme du pays de St-Méen Montauban

Venez découvrir un lieu abritant les vestiges d'un ancien camp d'aviation situé au nord de Brocéliande, en forêt domaniale de Gaël-Paimpont !

17-18 septembre 2021, 14h30-17h00

