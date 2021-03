Visite-découverte du jardin de Cocagne de Chalezeule Les jardins de Cocagne, 4 juin 2021-4 juin 2021, Chalezeule.

Visite-découverte du jardin de Cocagne de Chalezeule

Les jardins de Cocagne, le vendredi 4 juin à 10:00

Jardins biologiques collectifs à vocation d’insertion sociale et professionnelle qui développent une action sociale, environnementale et économique en recréant un lien social entre jardiniers, maraîchers, adhérents, voisins, et secteurs professionnels. Ils sont au cœur de l’économie solidaire et du développement durable.

L’accueil des enfants se fera aux jardins, visite et animation pédagogique sont au programme afin de passer un moment convivial tout en apprenant.

Sur réservation uniquement, prévoir des chaussures et vêtements qui ne risquent rien

Visites guidées du jardin et animations pédagogiques

Les jardins de Cocagne 3 chemin de la Combe Balland 25220 Chalezeule Chalezeule Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T17:00:00