du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de champagne Jacquinot Visite : Gratuit. Coupe de champagne : 8€. Sur inscription. 6 personnes maximum par tranches horaires.

Profitez d’une visite guidée dans la cave du domaine, à 20 mètres sous terre, pendant laquelle seront données des explications historiques sur les caves de Reims et d’Epernay. Maison de champagne Jacquinot 34-36 rue Maurice Cerveaux, 51200 Epernay Épernay Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00

