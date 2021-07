Verneil-le-Chétif Verneil-le-Chétif Sarthe, Verneil-le-Chétif VISITE DÉCOUVERTE DE VERNEIL-LE-CHÉTIF AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Verneil-le-Chétif Verneil-le-Chétif Catégories d’évènement: Sarthe

Verneil-le-Chétif Sarthe Verneil-le-Chétif Verneil-le-Chétif est un village très dense en matière de patrimoine, avec de nombreuses maisons anciennes, un pigeonnier seigneurial, et un cadran solaire gravé sur ardoise. L’église paroissiale Saint-Denis présente un retable avec un décor d’oiseaux et de vignes. Durée 1 heure – Réservation souhaitée – Tarifs : Adulte 5 € / – de 15 ans 3 € / – de 5 ans : gratuit

dernière mise à jour : 2021-06-30

