Visite découverte de la laie des pots, 22 août 2021-22 août 2021, Villers-Cotterêts.

Visite découverte de la laie des pots 2021-08-22 14:00:00 – 2021-08-22

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts Aisne Hauts-de-France

3 3 3 L’Association Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz a pour objet le maintien de la propreté des lieux et de leur bon entretien, la restauration des regards en maçonnerie, la signalétique des circuits de la laie des pots, le nettoyage des canalisations, les visites guidées des ouvrages au public. Pensez à vous renseigner auprès de l’organisateur sur le maintien de la manifestation et les conditions de participations.

L’Association Sauvegarde du Patrimoine de la Laie des Pots en Forêt de Retz a pour objet le maintien de la propreté des lieux et de leur bon entretien, la restauration des regards en maçonnerie, la signalétique des circuits de la laie des pots, le nettoyage des canalisations, les visites guidées des ouvrages au public. Pensez à vous renseigner auprès de l’organisateur sur le maintien de la manifestation et les conditions de participations.

OT Retz-en-Valois