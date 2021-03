Bergueneuse Sculptures et jardin Bergueneuse, Pas-de-Calais Visite de Sculptures et Jardin Sculptures et jardin Bergueneuse Catégories d’évènement: Bergueneuse

Découvrez ce jardin intimiste, niché au pied des collines du Ternois qui évolue à travers les 4 saisons avec ses différentes scènes qui éveillent vos cinq sens.

Echappez-vous dans ce paradis d’inspiration anglaise, riche de présences parfumées, de souvenirs colorés, d’expériences gagnées ou perdues. Il est plus spécialement dédié aux vivaces sous toutes leurs formes, couleurs, parfums, rares ou plus courantes.

Emerveillez-vous devant les différents spectacles qu’offre une ‘promenade-découverte’ qui joue sur l’équilibre entre des zones serpentines et des espaces de respiration où les compositions végétales sont organisées autour d’associations chromatiques de plantes aux textures variées.

Etonnez-vous devant les mises en scène des sculptures métalliques d’un bestiaire qui ouvre chez le visiteur une porte vers l’imaginaire et la réflexion.

5 euros. Gratuit enfants moins de 15 ans

Découverte du jardin et des sculptures Sculptures et jardin 6, rue du Mont, 62134 Bergueneuse, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Bergueneuse Pas-de-Calais

