La visite de l’Hôtel du Département vous permettra d’appréhender le fonctionnement de l’institution et ses principales missions. Depuis la création des départements à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, vous percevrez l’évolution de la collectivité. Découvrez ce bâtiment, ancien hôpital de La Roche sur Yon et son histoire. Puis, pénétrez dans l’hémicycle, le lieu où les conseillers départementaux siègent.

Départ de visite toutes les 30 minutes

Hôtel du département où siège l'assemblée départementale et ancien hôpital de La Roche sur Yon
40, rue du Maréchal Foch, 85000 La Roche-sur-Yon

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

