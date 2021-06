Châtillon-sur-Chalaronne Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Ain, Châtillon-sur-Chalaronne Visite de l’Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Châtillon-sur-Chalaronne Catégories d’évènement: Ain

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Entrée libre

Poussez les portes de la vie hospitalière et ses jardins de plantes médicinales du 18ème siècle. Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Place saint vincent de paul 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

